Masser af biler og liv i bymidten

Holbæk - 29. maj 2021 kl. 15:31 Af Christina Quist Kontakt redaktionen

Der kan være forskellige holdninger til, hvor meget biler skal fylde i bybilledet. Men lørdag fik bilerne lov til at brede sig ud over det meste af Ahlgade, Smedelundsgade og i Labæk i Holbæk. Det skete i forbindelse med, at arrangementet »Biler i bymidten« fandt sted.

Om det var bilerne, butikkernes tilbud eller udsigten til at kunne nyde en kold fadøl eller is i solen, der gjorde udslaget, skal være usagt. Men faktum er, at rigtig mange menneske fandt vej til Holbæk centrum denne lørdag.

I Ahlgade kunne de opleve de nyeste modeller hos byens bilforhandlere, mens der i Smedelundsgade og Labæk var rig mulighed for at se på veteranbiler, amerikanerbiler og gamle knallerter, ligesom der også var forskellige underholdning og aktiviteter for børnene.

Mange hestrekræfter Det var dog de nyeste biler, der havde fået Robin Jaden til at tage turen fra Ringsted til Holbæk.

- Jeg elsker biler jo. Det er særligt de dyre biler, jeg er interesseret i. Min drømmebil er en Audi RS6, den er der virkelig nogle hestekræfter i. I dag kigger jeg bare på bilerne, men det er også med henblik på at købe på et senere tidspunkt, fortalte Robin Jaden, som kredsede omkring Audi'erne på gaden.

- Det betyder alt De lokale bilforhandlere havde en travl dag på Ahlgade. Men det var de kun glade for, fortalte Carsten Nielsen fra Fiat Toftegård.

- I disse tider betyder det alt for os med sådan et arrangement her. Efter nedlukningen mangler vi noget salg, så det er ideelt. Der har været rigtig mange forbi, og vi får delt visitkort og papirer ud, sagde Carsten Nielsen.

Importeret fra USA Mens bilforhandlerne havde travlt med at servicere potentielle kunder, var dagen anderledes afslappende for 20-årige Bertram Lars Jensen. Han havde taget opstilling i Smedelundsgade sammen med sin Dodge Coronet Lancer fra 1959.

- Jeg har haft den i to år. Jeg fandt den selv på en amerikansk hjemmeside og købte den og fik den fragtet hertil. Jeg fik introduceret det med at spare penge sammen tidligt i livet. Og da min far tog mig med på messer med amerikanerbiler, tænkte jeg, at sådan en skulle jeg have, forklarede Bertram Lars Jensen.

- Jeg synes, det er sjovt at være med i dag. Folk er meget hyggelige at snakke med, og der er mange, der er interesseret i bilerne, fortalte han.