Maskinmesteruddannelse i Holbæk til august

Det har længe været planen, at maskinmesteruddannelsen skulle til Kalundborg, men nu er et udvidet samarbejde på plads med erhvervsskoler i fire byer på Sjælland. Ud over Holbæk og Kalundborg er ZBC i Slagelse og EUC Sjælland i Næstved med.

Det praktiske forløb ligger i starten af uddannelsen. Det varer ni måneder og er for de elever, som kommer med en gymnasial uddannelse og uden relevant håndværksmæssig erfaring. På forløbet skal eleverne blandt andet arbejde med el, motorlære og køling, svejsning, pneumatik og fræseteknik. Det er fag som skolerne har stor erfaring og ekspertise i at undervise i på erhvervsuddannelserne.

- Vi glæder os til, at vores værksteder på EUC Nordvestsjælland i fremtiden også kommer til at rumme maskinmesterstuderende, der som en del af deres alsidige uddannelse også skal have et solidt håndværksmæssigt grundlag, siger Malene Grandjean, vicedirektør på EUC Nordvestsjælland.