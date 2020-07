Martin's markerer de første 10 år

- Vi har mange trofaste stamkunder, og der er kommet nye til under corona, fortæller Martin Pallisgaard Vilhelmsen og fortsætter: - Udfordringen nu er så, at de fester, der blev aflyst i foråret, er rykket til efteråret - og festerne her i mange tilfælde er udskudt til næste år. Det påvirker jo indtjeningen fra vores catering og mad-ud-af-huset.

- Det er vigtigt at forny sig undervejs, så man ikke kører sur i det. Maden ligger ret fast, men vi justerer jævnligt menuen, så den hele tiden afspejler det, folk vil have. Det er også spændende at arbejde med rammerne for arbejdet. Jeg kan godt lide at sørge for, at tingene er i orden omkring os - det hjælper på både arbejdsmoralen og arbejdsglæde, slutter Martin Pallisgaard Vilhelmsen, som har trofaste medarbejdere, hvoraf mange har arbejdet hos ham i flere år.