Markerer sæson nummer 70 med jubilæums-spil

Drop In Bridge

I Holbæk Bridgeklub af 1949 spiller man bridge både mandag, tirsdag og onsdag på Stenhusbakken. Tirsdag foregår det om aftenen, onsdag om eftermiddagen - og om mandag er der både undervisning og såkaldt Drop In Bridge. Undervisningen er for de nye, der gerne vil i gang med det verdenskendte spil, Der er otte til undervisning i øjeblikket. Drop In Bridge er for de allerede rutinerede spillere, der gerne vil have mere end turneringerne tirsdag og onsdag. Drop In Bridge kan man møde op til, som det passer en bedst.