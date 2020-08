Markbrand i Skelbæk

Midt- og Vestsjællands Politi fik torsdag klokken 18.42 et alarmopkald om en brand i et budskads på Skelbæk i Snertinge, som havde spredt sig til en brændebunke. Ilden nåede efterfølgende at sprede sig til en mark, før den blev slukket.