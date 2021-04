- Der har været en række sager, hvor jeg nærmest har fået besked på, hvad jeg skulle mene, før jeg havde sat mig ind i sagen, siger Bent Brandt.

Send til din ven. X Artiklen: Markant politiker skifter parti Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Markant politiker skifter parti

Holbæk - 12. april 2021 kl. 09:37 Af Agner Ahm Kontakt redaktionen

Bent Brandt, som det seneste halve år har siddet for De Konservative i Holbæk Kommunalbestyrelse, forlader partiet. Han vil nu melde sig ind hos De Radikale.

Bent Brandt forklarer, at den lokale partibestyrelse hos De Konservative vil have ham til at følge en ultrakonservativ linje. Og det vil han ikke.

- Der har været en række sager, hvor jeg nærmest har fået besked på, hvad jeg skulle mene, før jeg havde sat mig ind i sagen. Man ønsker at svinge den konservative fane meget højt, men for mig bliver det til tom symbolpolitik, og det kan jeg ikke leve med, siger Bent Brandt.

Fortjener anerkendelse Det gjaldt blandt andet sagen for nylig, hvor et solidt flertal i kommunalbestyrelsen besluttede at give kommunens ansatte en anerkendelse for en særlig indsats under coronaen.

- Der mente man i partiet, at jeg helt automatisk skulle stemme imod. Men det er ikke sådan, jeg arbejder. Jeg vil sætte mig ind i sagen og danne en mening om, hvad der er ret og rimeligt. Jeg mener, at mange kommunalt ansatte har gjort en stor indsats, og derfor fortjener de anerkendelse. Jeg endte med at undlade at stemme, fordi det endelige forslag havde nogle afgrænsninger, jeg ikke brød mig om. Men at en anerkendelse var på sin plads - det var jeg ikke i tvivl om, forklarer Bent Brandt.

Tilbage til De Radikale - Da jeg startede hos De Konservative, havde jeg den frihed, jeg har brug for, til at danne min egen mening. Som Poul Schlüter formulerede det, er jeg »ikke så konservativ, at det gør noget«. Faktisk er jeg gammel radikal. Jeg har ikke været medlem i mange år, men nu vil jeg melde mig ind igen hos De Radikale. Og skulle de finde på at stille mig op et stykke nede på listen, siger jeg ikke nej, siger Bent Brandt og tilføjer:

- Jeg vil hellere stå som nummer ni på en liste, hvor jeg kan lide at være, end stå i den øverste ende af listen hos et parti, hvor det mest handler om, hvor højt man kan svinge fanen.

Bent Brandts farvel til De Konservative kommer netop, som han har afsluttet et halvt års vikariat i kommunalbestyrelsen.

Her afløste han den sygemeldte Michael Suhr. Men nu er Michael Suhr frisk igen og genindtræder i kommunalbestyrelsen i næste uge. Debat:

Jeg håber, I forstår min beslutning