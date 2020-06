Maritimt politi hjalp grundstødte sejlere og udstedte stor bøde

Midt- og Vestsjællands Politi oplyser i øvrigt, at den nye speedbådsejer under sejlturen med vennerne var kommet ind på så lavt vand, at båden var grundstødt, og de kunne ikke få gang i motoren igen.

To personer blev sigtet for at have glemt deres speedbådscertifikatet, og to skippere, heriblandt den føromtalte, blev sigtet for ikke at have redningsveste til alle personer ombord.