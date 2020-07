Se billedserie Brødrene Karl og Storm Ibsen med resultatet af deres indsats i Kystliv Holbæks maritime værksted. Foto: Kystliv Holbæk.

Maritime oplevelser for børn og unge

Holbæk - 15. juli 2020 kl. 07:00 Af Jette Bundgaard

Det unikke miljø på Holbæk Havn og de to værfter på Blegstrædehagen er rammen om flere gratis sommertilbud til børn og unge.

Både Kystliv Holbæk, Museum Vestsjælland, Nationalmuseet, Holbæk Træskibslaug og Ung Holbæk er klar med maritime sommeraktiviteter for børn og unge:

Byg med børnebørnene

Hos Kystliv Holbæk opfordres lokale sommerferiebørn til at kigge indenfor og for eksempel bygge en minibåd i Kystlivscentrets hal, Kanalstræde 21.

- Vi kalder aktiviteten for »børnenes bådebyggeri«. Det er ganske enkelt en maritim byggelegeplads, hvor børn og unge kan lave skibe og arbejde med materialer og værktøj. Man kan i princippet bygge hvad som helst af det træ, som er til rådighed og vælge at bruge ti minutter eller seks timer på det. Måske kan man blive inspireret af udstillingerne i hallen og af de både, vi er i gang med at bygge. Det er meget familier, nogen gange bedsteforældre, som kommer her med børnebørnene, forklarer leder af Kystliv Holbæk, Ture Møller.

Den gratis aktivitet i Kystlivscentret foregår hver dag mellem klokken 9 og 15. Man skal have en voksen med, hvis man er under 10 år men kan ellers bare dukke op.

Håndværk og beskøjter

Museum Vestsjælland har også en gratis maritim sommeraktivitet målrettet to aldersgrupper, nemlig de 6-9 årige og de 9-12 årige. Overskriften er »livet på havnen«, og der bydes på forskellige værkstedsforløb med fokus på livet ombord på skibene.

- Vi har lige haft et forløb, hvor børnene er kommet og har fået røverhistorier fra havet og har hørt, hvordan det var at leve og arbejde på de gamle træskibe. Bagefter gik vi ombord på sluppen Ruth og skrubbede dækket og arbejdede på skibet. Børnene fik også lov at snuse til skibsøl og smage beskøjter, fortæller museumsinspektør ved Museum Vestsjælland, Thomas Johansen.

Aktiviteterne er aldersopdelte med et forløb på tre timer til de 10-12 årige - alene eller i selskab med en voksen, mens de 6-9 årige får et forløb på en time og skal have en voksen med.

Alle møder på Nationalmuseets værft, Kanalstræde 23. Her arbejder børnene med egetræ og prøver taljetræk:

- På værftet damper vi egetræ og bøjer det med damp og prøver taljetræk. Det fungerer efter vægtstangsprincippet, og gjorde det muligt at sejle et større træskib med en lille besætning, forklarer Thomas Johansen.

På grund af corona er det nødvendigt med tilmelding til museets maritime aktiviteter på museum.billetexpressen.dk.

På togt med Bonavista

Nationalmuseets Søfart og Maritime Håndværk, Holbæk Træskibslaug og Ung Holbæk har også et maritimt tilbud denne sommer, rettet mod de 14-17 årige. Her kan to grupper på 12 unge komme på tur på Isefjorden med Nationalmuseets skonnert Bonavista.

De to togter foregår henholdsvis fra den 27. til 28. juli og fra den 28. til 29. juli.

På togterne hjælpes man ad med at sætte sejl, fiske og lave mad. Der arrangeres også en række fælles aktiviteter undervejs, og natten tilbringes i en hængekøje.

- De unge skal hygge sig, bade og nyde solnedgangen. Bonavista har også fået en ny stor gummibåd med motor på, som de kan få en tur i, siger Nina Wendelboe Hansen fra Holbæk Træskibslaug.

Aktiviteten er gratis og inklusiv forplejning.

Man kan tilmelde sig til og med den 20. juli hos Nina Wendelboe Hansen på nwendelboe@gmail.com.