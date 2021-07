Se billedserie Tøjet i dameafdelingen hænger nu opdelt efter mærker, fortæller Marianne Juul. Pigen bagved er Nana Winther, der er ungarbejder i butikken. Fotos: Elisa Hauerbach

Mariannes drøm gik i opfyldelse

Holbæk - 30. juli 2021 kl. 20:30 Af Elisa Hauerbach Kontakt redaktionen

Det, der startede som en stille drøm om at sammenlægge de to butikker, Butik Marianne og Juul's herretøj, der lå overfor hinanden i Jyderup Centret, blev for ejeren, Mariane Juul, til en drøm, der ikke alene gik i opfyldelse, men efterfølgende har udviklet sig til noget nær et eventyr, som bare fortsætter med at blive bedre.

- Jeg er så glad og kan slet ikke få armene ned. Alle mine drømme og ønsker er gået i opfyldelse. Kunderne er vilde med den nye butik på 600 kvadratmeter, som jeg selv har udtænkt alle detaljer af, i løbet af det halve år, jeg vidste at jeg ville gøre alvor af at sammenlægge butikkerne og flytte herover i Jyderup Stationscenter. Corona lagde i første omgang en dæmper på udviklingen af butikken, fordi jeg skulle finde på andre måder at sælge tøjet på, når vi ikke kunne holde åbent, men jeg brugte bare nætterne, hvor alle mine hjerneceller fløj rundt - i stedet for at lade mig sove. Det er sket mange gange, at jeg er stået op midt om natten, for at lave tegninger og videreudvikle ideérne, som kom til mig. Denne butik er så meget »mig«, som den overhovedet kan blive og jeg er superstolt af den, siger Marianne Juul om Marianne & Juul.

Hun har selvfølgelig også brugt sine tre kreative døtre til ide-afprøvninger og udviklinger, ligesom der har været inspirationsture til de større tøjforretninger i København. Når ideérne har været (for) vilde, har hendes mand fungeret som sparringspartner, for at få dem tilrettet, så de kunne realiseres.

- Det har været fedt og vildt at være så kreativ og se tingene tage form, tilføjer Marianne Juul.

Butikken har nu været en realitet i lidt over et kvartal og Marianne's frygt om at kunderne måske ikke ville følge med, er skudt til hjørne med et brag.

- Det har vist sig at være en supergod idé at sammenlægge herre,dame og teenage og skomoden - og tilføre børne, babytøj og sportstøj til konceptet. Da Lagersalg (en tidligere forretning i Jyderup. red) lukkede, var der flere udækkede behov, og dem har jeg taget til mig med stor succes. Børnetøjet er umådeligt populært og jeg har blandt andet sikret mig de gode mærker, kunderne kendte i forvejen fra det andet sted, tilføjer Marianne Juul.

Afdelingerne i den store butik er blandt andet opdelt fra hinanden med svævende rumdelere af Mariannes eget design. Det er blandt andet »riste« der lader lyset strømme igennem, så rummet virker stort, lyst og venligt - nærmest som et varehus, man kan gå på opdagelse i.

- Det har jeg fået af vide mange gange og det er præcis det, jeg har stilet efter. Vi er også allesammen glade for at være rykket herover, men jeg kommer til at mangle en udlært og engageret medarbejder til at styre herredafdelingen, for min faste medarbejder Lina Falster, går på efterløn til oktober. Bortset fra det, har jeg ikke noget at klage over, griner Marianne Juul, inden hun haster videre med dagens gerninger i Marianne & Juul, der ligger i Jyderup Stationscenter.