Marianne kører også varer ud til kunderne

- Jeg vil jo gerne hjælpe dem, der gerne vil købe tøj, sko og tilbehør, så vi har lagt os i selen, for at gøre det nemmere at være kunde hos os i den aktuelle og kommende tid, siger Marianne Juul.

Som i byens andre åbne butikker, har Marianne for længst sat håndsprit klar til dem, der kommer ind for at handle, men hun kan godt mærke på omsætningen, at folk er blevet opfordret til at blive hjemme. Derfor tilbyder hun nu at man kan bestille tøj over nettet (Facebook og Shop Sjælland), betale med mobilepay og få varerne leveret på adressen, indenfor en vis radius af butikken, ellers bliver de tilsendt.