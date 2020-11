Kan 10. klassecentret på Gl. Ringstedvejgøres bedre? Det vil politikerne i beskæftigelsesudvalget nu gerne høre bud på fra en bred kreds af skolefolk. Foto: Agner Ahm

Mange parter skal se på 10. klassecentrets fremtid

Holbæk - 05. november 2020 kl. 15:04 Af Agner Ahm

Kan vi gøre Holbæk Kommunes 10. klassecenter bedre?

Det vil politikerne i kommunens beskæftigelsesudvalg nu gerne have melding om fra en lang række parter i det lokale undervisningsmiljø.

Det var i hvert fald sådan, sagen landede, da udvalget i denne uge behandlede et forslag om at kigge nærmere på en løsning, hvor EUC Nordvestsjælland overtager driften af 10. klassecentret.

Ideen var at undersøge, om EUC Nordvestsjælland kunne gøre et godt 10. klasse-tilbud »endnu bedre«, som udvalgsformand Lars Dinesen (S) har formuleret det.

EUC er interesseret i opgaven, og bag forslaget ligger også, at Holbæk Kommune har brug for at gøre et eller andet for at nærme sig nogle målsætninger for unge og uddannelse.

En målsætning handler om, at andelen af unge, som slet ikke tager en ungdomsuddannelse, skal sættes ned.

En anden målsætning handler om, at mange parter gerne vil have, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse i stedet for gymnasiet.

Flere ind over I udvalget var der åbenhed over for at kigge nærmere på, om man kan lave et bedre 10. klasse-tilbud.

Men man var ikke parat til at satse alt på én hest. Så i stedet for kun at arbejde videre med tilbuddet fra EUC Nordvestsjælland vil politikerne nu gerne have en bred kreds af undervisningsfolk til at give deres besyv med.

Konkret siger indstillingen, man enedes om, at man skal arbejde videre med at undersøge, om man kan skabe et bedre 10. klassetilbud - »sammen med relevante uddannelsesinstitutioner og interessenter«.