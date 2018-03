Jonas Schmidt er tovholder på Smagedagen hos SuperBrugsen i Jyderup. Foto: Elisa Hauerbach

Mange konsulenter tilbyder smagsprøver

Holbæk - 14. marts 2018 kl. 15:25 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Adskillige konsulenter vil være til stede i SuperBrugsen, når der er smagsprøve-event.

- Vi har lavet aftaler med mange flere end vi plejer, så denne gang vil der være omkring 10 bemandede stande, ud over det antal vi normalt har, så det bliver omkring 20 stande i alt, siger Jonas Schmidt fra SuperBrugsen.

Han glæder sig rigtig meget til torsdag den 15. marts, hvor eventen skydes i gang klokken 14.00 og varer frem til klokken 18.00.

- Det bliver en dag, hvor man kan smage og høre om en hel masse af vores specialiteter, herunder nyheder, siger han.

Ved eventen kan man således få lov at smage is fra den nye leverandør, Skee Is, der leverer økologisk is fra Skee Ismejeri, der ligger i St. Merløse.

- Deres is er bare helt igennem fantastisk og utroligt velsmagende. Det håber jeg at der er mange andre end mig, der vil synes, når de har prøvesmagt produkterne, siger Jonas Schmidt.

Han er glad for at så mange konsulenter selv kommer med, for som han selv siger, så er de eksperter på området og kan svare på alle spørgsmål om produkterne.

- Vores egne medarbejdere vil selvfølgelig også være med og bemande smagsprøvestande, men jeg kan ikke rigtigt få armene ned over at eksempelvis Slagtergården i Holbæk selv kommer med deres økologiske produkter, at leverandøren til - og af - vores salatbar, PicaDeli, også er her. Kunderne vil også kunne få en snak med folk bag Storøhage-kartoflerne, og dem fra Dr. Øtker, der giver smagsprøver på nyheder i form af pizza og desserter, siger han - og smiler stort.

Tulip sender også en konsulent, og det samme gør Emdruplund, der giver smagsprøver på kaffe. Det er i øvrigt dem, der står bag »Jyderup kaffen«.

- Man kan også smage på Jyderup Ost - og repræsentanten fra Amka Vin har lovet at skænke smagsprøver og fortælle om de vine, også portvin, som han medbringer, Fra Skovlyst kan man smage øl i forskellige udgaver, tilføjer Jonas Schmidt.