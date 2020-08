Det kan ikke gå hurtigt nok med at få revet det gamle stadion ned og begynde byggeriet af et plejecenter i den ny bydel Holbæk Have, mener formanden for Holbæk Ældreråd, Steen-Kristian Eriksen. Foto: Jens Wollesen

Mange hjemmehjælpstimer afslører behov for nyt plejecenter

Formanden for ældrerådet Steen-Kristian Eriksen er ikke imponeret over Holbæks placering i toppen over tildelte hjemmehjælpstimer, men glæder sig da over, at kommunen ikke ligger i bunden. Det har Steen-Kristian eriksen sagt i flere år, hvor Holbæk ifølge Danmarks Statistik har ligget blandt kommuner med - i gennemsnit - det højeste antal visiterede timer pr. hjemmehjælpsmodtager over 65 år.

