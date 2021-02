Mange flere kroner at dele ud

Se billedserie Tøndeslagningen på Holbæk Lilleskole foregår udendørs og klassevis for 0.-4. klasse, der jo er tilbage i skole i denne uge. Privatfoto.

Holbæk - 12. februar 2021 kl. 07:29 Af Jette Bundgaard Kontakt redaktionen

Mange flere kattekonger og kattedronninger. Det bliver resultatet, når der fejres coronasikker fastelavn på Holbæk Lilleskole. 0.-4. klasse er ganske vist tilbage i skolen igen, men vil i år slå katten af tønden klassevis. Det betyder ikke bare mange flere tønder, men også mange flere kroner som skal deles ud.

- Vi tilstræber, at så meget som muligt foregår udendørs, men børnene vil stadig få mulighed for at slå katten af tønden med den afspritning, der hører sig til, siger skoleleder, Astrid Hestbech. Hun er samtidig opmærksom på, at mange elever i år vil savne det fællesskab, der normalt er på tværs af klasserne på lilleskolen - også til fastelavn.

De ældre børn, som stadig modtager hjemmeundervisning, bliver heller ikke glemt. - På Mellemtrinnet får eleverne materialerne, så de selv kan lave et fastelavnsris, og i Overbygningen kommer lærerne rundt med fastelavnsris til alle.

Der bliver også nogle online fastelavnshappenings, hvor der bliver lavet en video, og eleverne kan ses med udklædning på skærmen, forklarer skolelederen.

Hun peger på, at lærerne har været supergode til at lave nogle af de skabende aktiviteter, skolen er kendt for - også selv om undervisningen er flyttet online. - Selvom eleverne sidder ved en skærm, behøver det ikke kun være gammeldags skole, man kan også godt eksperimentere med nogle ting, så de selv får mulighed for at udfolde sig. For eksempel byggede eleverne i 1. klasse på et tidspunkt hver deres snemand og brugte opmålingerne af dem i matematiktimen, slutter Astrid Hestbech.

I Børnehuset Solgården i Tølløse bliver der også dobbelt op med tønder og kroner, som skal uddeles. De 46 børnehavebørn og 20 vuggestuebørn slår i år katten af tønden i deres respektive børnegrupper.

- De fire stuer får hver deres tønde, så børnene bliver i deres bobler, fortæller pædagogisk leder Vicki Gehrt Baun og fortsætter: - Vi prøver at give børnene en så normal hverdag som muligt igennem corona-tiden og har fokus på at fastholde de forskellige arrangementer. Derfor holdt vi også Lucia og julefest og optog det på video til forældrene, der ikke kunne være med. Julemanden var også på besøg men nøjedes med at gå rundt om huset og vinke til børnene. Man må tænke lidt ud af boksen og få det hele til at gå alligevel, slår hun fast.

Alle prinsesserne og superheltene i Solgården kan se frem til lækre, sunde sager, når bunden går på tønderne. Indholdet er lige som de foregående år rosiner, figenstænger og mandariner.

Både Holbæk Lilleskole og Børnehuset Solgården fejrer fastelavn fredag den 12. - inden vinterferien i uge 7.