I et af Kiselgårdens drivhuse på Jonstrupvej ved Ugerløse vil Amy og Ask Rasmussen bygge en større og mere funktionel gårdbutik for at få sammenhæng mellem salg af frilandsgrønsager og drivhusenes krydderurter.

Mange bække små ender i ny gårdbutik

Holbæk - 04. maj 2020

I løbet af 60 dage prøver Amy og Ask Rasmussen at få private til at støtte en ny gårdbutik på Kiselgården ved Ugerløse. I stedet for at gå i banken og låne 40.000 kroner har de valgt at lægge projektet op på Coops crowd­funding-side.

Ud fra princippet mange bække små håber de, at folk vil bakke op og som belønning få en kasse med økologiske og biodynamiske grønsager og krydderurter.

- Med gårdbutikken forsøger vi at skabe lokalt sammenhold. Crowdfunding er en spændende måde at finansiere vores projekt på og samtidig gøre flere opmærksom på vores produkter, forklarer Amy Rasmussen.

Der er seks rewards, der kan hentes

fra den 29. august:

Lille grøntsagskasse plus landmandens yndlingsopskrifter

til 150 kroner.

Klippekort til fem grøntsagskasser

til 400 kroner.

Stor grøntsagskasse plus krydderurter og landmandens

yndlingsopskrifter

til 500 kroner.

Klippekort til 10

grøntsagskasser

til 750 kroner.

Rundvisning til marker og drivhuse og fortælling om økologisk landbrug anno 2020, frokost og grøntsagskasse til 1000 kroner. Kun den 29. august.

Virksomheds-teambuilding efter aftale med arbejde i marken en halv dag inden fællesspisning til 7500 kroner. 56 har støttet Det er et reward-projekt. Bidragsydere køber et produkt, som leveres, når projektet er realiseret. Ind til nu har 56 personer bidraget med 26.450 kroner, men der er stadig 16 dage tilbage til at skyde penge i gårdbutikken.

Hun håber på at nå de 40.000 kroner. Hvis ikke, finder de selv pengene.

- Lige nu drukner vi lidt, efter Coop har åbnet siden for fødevareproducenter, der har mistet kunder på grund af coronakrisen. De søger ikke penge, men får en mulighed for at præsentere og afsætte deres produkter, bemærker Amy Rasmussen.

Måske vælger nogle at støtte, fordi de i forvejen køber Kiselgårdens grøntsager og krydderurter i gårdbutikken og planteskolen eller fra Nemlig.com, Aarstiderne og Skagenfood.

Andre er måske ikke faste kunder, men vil gerne bakke op om et lokalt projekt på en økologisk og biodynamisk gård, hvor der dyrkes frilandsgrønsager med respekt for miljø og godt landmandsskab.

Ombygning i maj Den nye gårdbutik bliver på cirka 45 kvadratmeter og bygges inde i et af gårdens drivhuse.

- Vi får samlet flere aktiviteter på et sted og får bedre synergi til sommer med salg af grønsager i gårdbutikken og krydderurter og udplantningsplanter fra drivhuset, forventer hun.

Selv om den ny butik bliver større, er der ingen planer om at sælge andet end egne produkter fra markerne og drivhusene, understreger Kiselgårdens salgschef Morten Plet.

Ombygningen er et gør-det-selv projekt. Planen er at begynde ombygningen i maj for at få butikken klar til højsæsonen i august.Lokalet indrettes med hylder, køleskab og måske en fryser. Bliver der penge til det, er drømmen et køkken, som kan bruges blandt andet ved høstmarkedet, rundvisningsdagen 29. august eller en firmaudflugt på Kiselgården.

