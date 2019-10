Der bygges 100 billige boliger i Holbæk, men det er ikke nok til at fjerne hjemløsheden, mener formanden for udsatterådet i Holbæk, Jørgen Gybel Knudsen. De billige boliger er ikke øremærket hjemløse, det er boliger til borgere med lave indkomster som kontanthjælp, integrationsydelse og uddannelsesydelse.

Mandtal: Markant færre hjemløse i tælleugen

Antallet faldt også fra 2015 til 2017. Men statistikken er kun et tal for, hvor mange der er i tælleugen, fastslår formanden for Holbæks udsatteråd, Jørgen Gybel Knudsen.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her