Formanden for udvalget for kultur og fritid i Holbæk Kommune, Ole Hansen, mener selv, at han har verdens bedste job. På mandag fylder han 60 år. Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Manden med verdens bedste job Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Manden med verdens bedste job

Holbæk - 26. juni 2021 kl. 18:04 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen

- Jeg har verdens bedste job.

Sådan lyder det fra formanden for udvalget for kultur og fritid, Ole Hansen (S), der fylder 60 år på mandag den 28. juni.

- Det er meget nemt at være med til at ændre små ting. Det koster ikke så meget, som når der for eksempel skal anlægges en ny vej, men alligevel kan det have en stor betydning for den forening eller det lokalområde, som vi giver penge. Og så er det jo en utrolig glæde at give en hjælpende hånd til de mange frivillige, som driver vores foreninger rundt omkring, fortæller han.

Ole Hansen er født og opvokset i Tølløse.

Efter endt skolegang kom han i lære som mekaniker hos Carl Weinreich i Holbæk, hvor han efterfølgende var ansat i et års tid.

Dernæst kom han til Shell-tanken i Tølløse, inden han fik job som mekaniker og smed på den kommunale materialgård i Tølløse.

Her var han i 12 år, inden han overtog et værksted i Vestergade i Tølløse og blev selvstændig.

Fartdjævel i miniformat I 2016 solgte han værkstedet og flyttede i stedet til sin nuværende adresse på Tølløsevej, hvor han driver en lille butik med salg af fortrinsvis fjernstyrede biler og fly.

Det sidste hænger sammen med hans egen interesse for fjernstyrede køretøjer.

Den blev for alvor næret, da han som dreng deltog i en aftenskole, hvor de byggede modelbiler.

Faktisk var interessen så stor, at han sammen med en kammerat brugte konfirmationspengene på at købe hver sin fjernstyrede bil.

- Dem lå vi så og kørte rundt med på en p-plads, fortæller Ole Hansen.

Siden kom der mere system over tingene, og han var med til at stifte foreningen Midtsjællands Mini Racing Club, der i dag holder til i den gamle DLG-bygning på Industrivej i Tøl- løse.

Og det er ikke kun for sjov det hele. Han er således blevet danmarksmester fire gange i forskellige klasser indenfor modelbiler.

Men han har også kørt i store biler. I 20 år var han frivillig brandmand og har været med til at rykke ud de første 1000 gange.

Ole Hansen havde sin skolegang på Tølløse Centralskole.

Det var her, at han mødte Berit i 1. klasse, og hun gjorde så stort indtryk på ham, at de siden blev kærester.

I 1987 giftede de sig, og i 1989 kom datteren Michelle til verden og i 1993 Mark.

Og siden da er familien blevet beriget med to børnebørn.

Indfødt socialdemokrat Ole Hansen mener selv, at han er født som socialdemokrat.

Han er i hvert fald overhovedet ikke i tvivl om sit politiske ståsted.

Interessen for at gøre et stykke politisk arbejde kom dengang, hvor han arbejdede hos den daværende Tølløse Kommune.

- En gang om året blev alle i Vejvæsenet inviteret til en middag, hvor vi hørte mere om regnskabet og det kommende års budget. Det gik op for mig, at det jo var borgernes penge, som det handlede om, at det, syntes jeg, var så spændende, at jeg begyndte at dukke op til kommunalbestyrelsesmøderne, fortæller han.

Det varede da heller ikke længe, før de lokale partier fik øje på mødernes ofte eneste tilhører, og han fik mange tilbud om at stille op for dem.

Men det var og er Socialdemokratiet, der har hans hjerte, og i 1997 stillede han op for partiet ved kommunalvalget.

Og i 2017 blev han så formand for udvalget for kultur og fritid i Holbæk Kommune, da Christina Krzyrosiak Hansen blev borgmester.

Den runde dag på mandag bliver fejret sammen med familien.