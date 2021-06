En 31-årig mand fra Holbæk truede først ansatte på et pizzeria og stak så siden af fra en taxaregning. Foto: Thomas Olsen

Mand var truende på pizzeria og stak af fra taxaregning

Holbæk - 08. juni 2021 kl. 10:55 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen

Politiet blev mandag ved 12.30-tiden kaldt til et pizzeria i Smedelundsgade i Holbæk, hvor en 31-årig mand fra Holbæk tilsyneladende havde et horn i siden på personalet.

I hvert fald opførte han sig truende og kom med forskellige anklager mod nogle af de ansatte.

Da et par betjente nåede frem, ville han ikke stoppe sin adfærd, og det endte med, at han blev anholdt for at skabe ro.

En nærmere undersøgelse viste desuden, at han var i besiddelse af en peberspray, og derfor blev han også sigtet for at overtræde våbenloven.

Han blev kørt til politistationen i Roskilde, hvor han blev anbragt i detentionen, da han var påvirket af stoffer eller medicin.

Senere på aftenen var manden faldet til ro, og han blev derfor løsladt.

»Gratis« taxatur

Men det fik ham nu ikke til at stoppe med at tiltrække sig politiets opmærksomhed.

For nogle timer efter - ved 22.45-tiden - ringede en taxachauffør og fortalte, at han tidligere havde samlet en kunde op i Roskilde og kørt ham til Holbæk.

Her havde de besøgt tre forskellige adresser, men ved den sidste stak kunden af uden at betale for taxaturen.

Desværre for kunden havde han tidligere udleveret sit kørekort til chaufføren, og dette fik politiet.

Et tjek viste, at kunden var identisk med den 31-årige mand, som derfor også blev sigtet for bedrageri, fordi han kørte taxa uden at have til hensigt at betale for turen.

Politiet samler nu sigtelserne mod den 31-årige mand, som blandt andet kan forvente at få en regning for sin taxatur.