Mand vågnede i brændende bil

Det viser sig nu, at der befandt sig en 33-årig mand fra Ballerup i bilen, da den begyndte at brænde. Han slap dog ud med mindre brandskader.

Men han vågnede ved, at bilen var begyndt at brænde, og han fik reddet sig selv ud.

Den 33-årige blev afhørt af politiet, som også undersøgte den udbrændte bil. Formodningen er, at der ikke er sket noget mistænkeligt, men at branden kan være opstået som følge af cigaretrygning, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

- Det har været den roligste nytårsaften i mange år, og borgerne havde virkelig lyttet til vores budskab. Vi havde ingen ambition om at udstede en masse bøder, men vi ville være synlige, have dialog med borgerne og om nødvendigt være konsekvente. Patruljerne oplevede dog, at forsamlingsforbuddet blev overholdt, og at borgerne havde en forsvarlig omgang med fyrværkeri. Vi har derfor ikke sigtet nogen i den forbindelse og vil gerne rose borgerne for at træde ind i det nye år på en god og forsvarlig måde, siger Michael Sehested, fungerende vicepolitiinspektør og operativ leder nytårsaften, i en pressemeddelelse mandag.