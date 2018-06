En 28-årig mand var hurtig til at gribe ind og tage bilnøglerne, da en kvinde fik et ildebefindende bag rattet.

Mand tog bilnøglerne fra 61-årig: Viste sig at være en god idé

Og her viste det sig at være en god idé at gribe ind. For den farlige bilist var en 61-årig kvinde fra Regstrup, der under kørslen kortvarigt havde fået et ildebefindende.