Mand tippede selv politiet, inden han begik »mistænkelig« handling

Derfor valgte en mand fra Holbæk på forhånd at ringe til politiet, inden han kastede sig ud i det, der kunne ligne et cykeltyveri.

Midt- og Vestsjællands Politi fortæller således, at manden kort før klokken 19.30 torsdag aften ringede og fortalte, at nøglen til hans cykel, der holdt parkeret ved Holbæk Station, var blevet væk.

Han var derfor på vej til stationen for at klippe låsen op og få sin retmæssige cykel med sig hjem.

Men da manden godt var klar over, at forbipasserende måske ville antage ham for at være cykeltyv og anmelde ham til politiet, valgte han altså at give politiet besked om sit særprægede, men fuldt lovlige forehavende.