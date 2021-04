Mand taget for narkokørsel ved kviktestcenter sat i detentionen

Det er uklart, om en 39-årig mand fra Roskilde skulle have foretaget en kviktest for covid-19, men ifølge politiet endte han med at både at få taget en narkotest og blodprøve for narkotika, inden han blev sat i detentionen til afrusning.