Mand stjal dyre cykler og designer-stole: Her er dommen

Holbæk - 28. september 2021 kl. 05:51 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen

Efter knap fire måneder bag tremmer kunne en 30-årig mand fra Glostrup mandag forlade Retten i Holbæk på fri fod.

Det er dog kun midlertidigt, at han kan nyde den friske luft efter, at han blev idømt i alt 10 måneders ubetinget fængsel for en serie indbrud i butikker og private hjem forskellige steder på Sjælland. Her stjal han blandt andet dyre cykler og designermøbler til en samlet værdi på langt over 200.000 kroner.

Den 30-årige har været varetægtsfængslet siden sin anholdelse natten til den 1. juni i år - altså næsten fire måneder. De resterende seks måneder af straffen skal han afsone på et senere tidspunkt. Det oplyser anklager Sophia Luxford.

Tilståelsessag Den 30-årige stod anklaget for ikke færre en 32 forhold, hvor tyverierne var de væsentligste lovovertrædelser. Sagen var på forhånd rejst som en tilståelsessag, og manden aflagde da også stort set fuld tilståelse i alle forhold.

På den baggrund besluttede dommeren, at sagen kunne afsluttes i går uden, at der skulle indkaldes vidner, og den 30-årige modtog dommen.

Anholdelsen af den nu dømte skete i kølvandet på, at han natten til 1. juni havde begået indbrud hos ID Cykler i Holbæk Megacenter.

Det havde han også gjort nogle dage forinden, men i andet forsøg blev han spottet af en politipatrulje. Herefter gik det med høj fart hele vejen til Roskilde, hvor biljagten endte.

I den forbindelse var manden sigtet for med vilje at have påkørt en politibil med lav hastighed, men det benægtede han. Og sagens parter var enige om, at der ikke var grundlag for at dømme ham i det forhold.

Foruden de to eksklusive cykeltyverier i Holbæk til næsten 150.000 kroner erkendte den 30-årige mand, at han i to tilfælde havde stjålet værdifulde Erik Jørgensen-designerstole.

Det skete dels i begyndelsen af april i år, hvor han brød ind hos Retrosmart Møbelpolstring i Taastrup ved København og stjal en stol af modellen »Corona« til en værdi af 23.500 kroner.

To indbrud i samme hus To dage senere begik den dømte endnu et indbrud, hvor en stol designet af Erik Jørgensen blev udbyttet. Det skete i et rækkehus på Holmen i København, hvor han fjernede en stol af modellen »Ox Chair« til ikke mindre end 66.000 kroner.

Den 30-årige vendte få timer efter dette indbrud tilbage til selvsamme rækkehuset, hvor han i anden omgang stjal en racercykel til 15.000 kroner.

Foruden fængselsstraffen blev den 30-årige frakendt kørekortet i fem et halvt år. Det tæller først fra 2023, idet han i forvejen var frakendt førerretten frem til juni 2023.