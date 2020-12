Mand stak sine børns mødre ihjel: Her er dommen for dobbeltdrabet

Se billedserie To kvinder på 31 og 35 år blev 15. november sidste år brutalt stukket ihjel i Kundby (billedet) og Ruds Vedby af en nu 40-årig mand, der var henholdsvis samlever og ekskæreste med de dræbte kvinder og havde børn med dem begge. Han er onsdag ved Retten i Næstved blevet dømt i sagen. Foto: Mie Neel

Holbæk - 02. december 2020 kl. 12:07 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen

Den 40-årige Martin Christensen Degn, Ruds Vedby, er ved middagstid i dag ved Retten i Næstved blevet idømt 16 års fængsel for drabene på sin 31-årige kæreste i deres hjem i Ruds Vedby og sin 35-årige ekskæreste, Jeanette Rømer Hansen, i Kundby ved Holbæk, i november sidste år.

Læs også: Anklager kræver livstid for dobbeltdrab på kvinder

De to kvinder, der havde henholdsvis to og ét barn med den nu dømte, blev med cirka en time og 20 minutters mellemrum stukket ihjel med kniv af Martin Christensen Degn i de tidlige morgentimer den 15. november 2019.

Den 40-årige mand har under retssagen nægtet sig skyldig i forsætligt drab, selv om han samtidig har erkendt, at han »forårsagede« de to kvinders død.

Men da Martin Christensen Degn efter eget udsagn ikke husker noget fra den fatale nat og morgen i november sidste år, og han har bedyret, at han ikke ønskede at gøre skade på sine børns mødre, har han nægtet sig skyldig.

Dømt for forsætligt drab Det var en enig domsmandsret, der nåede frem til at dømme den 40-årige for dobbelt manddrab, som også var den tiltale, anklagemyndigheden havde rejst mod ham. Martin Christensen Degn valgte efter et kort samråd med sin forsvarer at modtage dommen.

Specialanklager Susanne Bluhm, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, argumenterede i sin procedure for, at de mange knivstik - den 31-årige samlever havde 28 knivstik, mens den 35-årige var stukket 19 gange - og det faktum, at Martin Christensen Degn efter nattens første drab kørte de cirka 30 kilometer til Kundby, hvor han så begik det andet drab, skulle koste ham lovens strengeste straf, fængsel på livstid.

Omvendt har forsvarsadvokat Kristian Mølgaard talt for maksimalt 15 års fængsel, hvis retten skulle finde hans klient skyldig i drab. Forsvareren bad i sin procedure retten overveje at dømme for vold med døden til følge, som straffes mindre hårdt end forsætligt drab.

Retten i Næstved landende altså på 16 års fængsel.

Dobbeltdrabssagen har været behandlet ved Retten i Næstved over fire retsmøder siden midten af november. Undervejs har både anklager og forsvarer forsøgt at kaste lys over, hvad der førte til de både tragiske og brutale begivenheder i Ruds Vedby og Kundby natten til den 15. november sidste år.

Den tiltalte har i retten ikke kunne fortælle deltaljer fra drabsnatten. Men der er blevet fremlagt politirapporter, hvor han både i 112-opkald til politiet efter det første drab og i afhøringer efter sin anholdelse kort efter det andet drab selv fortæller, at den 31-årige kæreste og samlever havde meddelt, at hun ville forlade ham, fordi hun havde fundet en ny mand.

Ifølge hans tidligere forklaringer skal kæresten også have sagt, at den påståede nye mand skulle være far for parrets to fælles børn - kvinden var også mor til to andre børn fra tidligere forhold - og at det ikke ville være noget problem, da de var så små, at de alligevel ikke ville kunne huske deres biologiske far.

Martin Christensen Degn har under afhøringer hos politiet sagt, at beskeden om, at kvinden, som han adskillige gange under retssagen har betegnet som »mit livs kærlighed«, fik det til at »slå klik« for ham. Den udlægning lagde Retten i Næstved til grund for dommen.

Forsvarer Kristian Mølgaard har brugt en del tid på at afspille og gennemgå nogle private lydoptagelser, hvor den 40-årige mand taler med sin nu afdøde samlever. I samtalerne konfronterer hun ham med, at han skulle have været hende utro med ekskæresten i Kundby, men det afviser han igen og igen. Ifølge retsformand Line Bjørklund har retten set det som formildende omstændigheder i forhold til drabet på den 31-årige, at hun i perioden helt op til drabene udsatte den nu dømte for "et massivt pres og manipulerende" behandling ved at lave disse lydoptagelser og genafspille "langvarige forhør af tiltalte omhandlende hans forhold til begge de dræbte kvinder og ved at lydoptage tiltaltes afgivelse af en slags erklæringer om samme emne."

En time og 22 minutter mellem drabene Uanset optakten er det en kendsgerning, at den 31-årige kvinde, som Sjællandske Medier ikke omtaler med navn på grund af, at hendes efterladte fire børn er omfattet af navneforbud, omkring klokken 4.25 natten til fredag den 15. november 2019 blev dræbt af adskillige knivstik i sit rækkehus i Ruds Vedby.

Kort efter ringede den nu dømte til sin svigermor og fortalte, at han havde dræbt hendes datter, og han bad hende om at komme om hente børnene. Umiddelbart derefter ringede han 112 og fortalte, at han havde slået sin kæreste ihjel,

Det lykkedes ikke politiet at fastholde samtalen med Martin Christensen Degn, og i mellem tiden satte han sig bag rattet i sin bil og kørte de cirka 30 kilometer til Kundby, hvor hans 35-årige ekskæreste, Jeanette Rømer Hansen, som han har en datter med, boede på Elmevej.

Undervejs på køreturen ringede han både til sin egen mor og bror, ligesom politiets gennemgang af teledata viser, at den 40-årige flere gange forsøgte at ringe til den 35-årige. Fremme i Kundby lukkede hun ham ind i rækkehuset, og her blev Jeanette Rømer Hansen så morgenens andet drabsoffer, da hun klokken cirka 5.47 blev stukket ihjel med mange knivstik.

Efter det andet drab ringede Martin Christensen Degn så igen til politiet og fortalte også denne gang, hvad han have gjort. Efter aftale med politiet kørte han til politistationen i Holbæk og lod sig anholde klokken 6.07 uden yderligere dramatik.

Om aftenen den 15. november blev Martin Christensen Degn varetægtsfængslet efter et grundlovsforhør bag lukkede døre, og onsdag har Retten i Næstved så dømt ham for dobbeltdrabet.

Artiklen opdateres...

