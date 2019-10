Kampklædte og tungt bevæbnede politifolk var i flere timer i aktion i Akselholm efter, at en nu 43-årig mand havde skudt en bekendt og efterfølgende gemt sig et sted i området omkring den lille by 8. april i år. Foto: Johnny D. Pedersen - Skadestedsfotograf.dk

Mand skudt i hovedet med haglgevær: 43-årig bekendt tiltalt for drabsforsøg

Det skriver dagbladet Nordvestnyt onsdag. Avisen har fået aktindsigt i anklageskriftet mod den 43-årige, som anklagemyndigheden ved Midt- og Vestsjællands Politi for nyligt har lagt sidste hånd på, og som skal danne grundlag for den kommende retssag mod manden. Den skal efter planen køre som en nævningesag ved Retten i Holbæk i januar og februar i det nye år.

Anklagemyndigheden går efter at få en 43-årig mand fra Akselholm ved Jyderup dømt for drabsforsøg på en 44-årig mand fra Lyngby, som 8. april i år blev alvorligt kvæstet af skud fra et dobbeltløbet haglgevær på førstnævntes bopæl i Akselholm.

