Midt- og Vestsjællands Politi rykkede onsdag morgen hurtigt ud til en opgang på Tidemandsvej i Holbæk. Der var en mand, der ifølge vidner havde medbragt et bat og muligvis en kniv.

Mand skabte utryghed i opgang

Onsdag morgen klokken 6.48 fik Midt- og Vestsjællands Politi en anmeldelse om, at der i en opgang på Tidemandsvej i Holbæk var en mand, der ifølge vidner havde medbragt et bat og muligvis en kniv.

Politiet undersøgte sagen og fik klarlagt, at den anholdte mand havde haft en uoverensstemmelse med en 27-årig kvinde fra Tølløse på stedet.

Hun var ikke kommet noget til, og hun ønskede ikke at anmelde noget til politiet.

Betjentene fandt ikke frem til noget våben på den anholdte eller i området. Dog havde den 23-årige et gram hash på sig, som han blev sigtet for at besidde.