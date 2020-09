Mand med stråhat stjal håndsprit og cykelhjelm

Torsdag kort efter klokken 10 fik politiet besked om, at en mand havde stjålet håndsprit fra et venterum i Borgerservice på Jernbanevej i Holbæk.

Et vidne på stedet bemærkede, at manden havde yderligere to cykelhjelme spændt fast på bagagebæreren på sin cykel.