Artiklen: Mand med hund i supermarked sigtet for at true dreng på livet

Mand med hund i supermarked sigtet for at true dreng på livet

Selvom en 58-årig mand fra Sakskøbing tidligere var bortvist fra Dagli'Brugsen i Udby og af butikspersonalet erklæret uønsket som kunde i butikken, indfandt han sig alligevel i supermarkedet tirsdag aften for at handle, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

Den 58-årige havde denne gang medbragt en hund helt ind i supermarkedet, hvilket personalet påtalte i forbindelse med et forsøg på at bortvise ham. Det udløste en diskussion mellem personalet og den uønskede mand, hvorunder han truede en 17-årig mandlig medarbejder på livet. Episoden blev kl. 19.34 meldt til politiet.

Ved politiets ankomst til stedet var manden og hunden forsvundet fra butikken, men politiet fandt frem til hans opholdssted i et nærliggende sommerhusområde. Her fik politiet kontakt til den 58-årige mand, der indledningsvist blev sigtet for trusler på livet over for drengen i supermarkedet. Da politibetjentene ved henvendelsen kunne fornemme en kraftig lugt af hash, oplyste den 58-årige, at han netop havde røget noget hash.