Politiet fik en melding om, at en passagerer på toget mellem Nykøbing og Holbæk muligvis havde våben på sig.

Mand havde våben med i toget

Politiet sigtede torsdag eftermiddag en 22-årig mand fra Svebølle for overtrædelse af våbenloven efter, at betjente havde fundet ham i besiddelse af en peberspray og en totenschlæger på et tog på Odsherredsbanen.