Politiet og brandvæsenet måtte torsdag morgen hjælpe en 51-årig mand i Holbæk, som hang ud over en altan med hovedet nedad. Foto: Kenn Thomsen

Mand hang ud over altan

Her hang en 51-årig mand, som kun var iført underbukser, ud over en altan i førstesals højde med hovedet nedad. Mandens fod sat fast ved et rør på altanen. Det oplyser Martin Bjerregaard, som er kommunikationsmedarbejder hos Midt- og Vestsjællands Politi.