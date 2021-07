En 49-årig mand uden fast bopæl er blevet idømt to års fængsel for besiddelse af ét kilo amfetamin, hvoraf halvdelen skulle videresælges. Stofferne opbevarede han i sin mors fryser, uden at hun vidste det. Foto: Mie Neel

Mand gemte stoffer i sin mors fryser

Holbæk - 14. juli 2021 kl. 14:10 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen

49-årige Michael Hyldgaard, der er uden fast bopæl, erkendte tirsdag i Retten i Holbæk, at han opbevarede en større mængde amfetamin i sin mors fryser i Holbæk, uden at hun vidste det.

Han havde fået dårlig samvittighed over det og var begyndt at flytte stofferne lidt af gangen, da politiet anholdt ham den 5. maj i år.

Den 49-årige mand blev fremstillet i retten sigtet for at have været i besiddelse af lidt over et kilo amfetamin og 123 gram hash.

Både til eget forbrug, men også til videresalg.

Standset rutinemæssigt Politiet var kommet på sporet af Michael Hyldgaard, da han ved 22-tiden den 5. maj i år kom kørende på Ringstedvej i Kvanløse.

I første omgang kunne betjentene konstatere, at han havde narko i blodet, og da de undersøgte bilen nærmere, dukkede 123 gram hash og 136 gram amfetamin op.

Han blev derfor i første omgang blandt andet sigtet for besiddelse af narko og kørsel i påvirket tilstand.

Under den efterfølgende afhøring på politistationen lagde Michael Hyldgaard alle kortene på bordet og erkendte, at han havde gemt en større mængde amfetamin i sin mors fryser.

Politiet ransagede stedet og fandt yderligere 910 gram amfetamin.

Mens anklagemyndigheden har arbejdet på sagen mod ham, har Michael Hyldgaard siddet varetægtsfængslet, og da han har erkendt i fuld omfang, blev gårsdagens retssag kørt som en tilståelsessag.

I retten forklarede han, at han selv er misbruger, og at han havde købt det ene kilo amfetamin for 22.000 kroner.

Ingen penge at leve for Det var planen, at han selv skulle bruge halvdelen af amfetaminen, og så skulle resten sælges for 100 kroner per gram, så han kunne finansiere det næste køb og have lidt penge at leve for.

Han havde således ikke nogen indtægt, lød hans forklaring.

Hans tilståelse faldt rimelig godt i hak med det, som han var tiltalt for, og det endte med, at dommeren idømte ham to års fængsel samt en frakendelse af kørekortet i tre år.

En dom, som Michael Hyldgaard modtog.

Da han blev standset af politiet i maj, sad der i øvrigt en 46-årig mand fra Dianalund på passagersædet i hans bil.

Denne mand blev ligeledes fremstillet i et lukket grundlovsforhør dagen efter og varetægtsfængslet.

Han blev dog løsladt igen den 15. juni, men er ifølge anklageren stadigvæk sigtet i sagen.