Den 34-årige blev i ambulance kørt til behandling på sygehuset. Han fik et alvorligt brud på armen ved arbejdsulykken.

Mand fik klemt armen af tung metalplade

Arbejdstilsynet og Midt- og Vestsjællands Politi skal nu vurdere, om arbejdsmiljøreglerne blev overholdt, eller om nogen kan drages til ansvar for en arbejdsulykke ved Kalundborgmotorvejen nær Dramstrup mandag morgen.

Ulykken skete klokken 8.31, hvor en 400-500 kilo tung metalplade faldt ned over armen på 34-årig mand fra Fyn, som arbejdede på stedet i et drænhul ved siden af motorvejen.

Både politiet og en ambulance blev sendt til stedet, og den 34-årige fynbo blev kørt til behandling på sygehuset med et alvorligt brud på armen.

Ulykken skete tilsyneladende, da den næste to gange to meter store metalplade skulle læsses af en kran. Ifølge politiet vippede pladen ned over den 34-årige, som kom i klemme underpladen.