I dagene efter episoden om aftenen den 5. oktober sidste år, hvor en 39-årig mand døde efter at være blevet påkørt af en bil i forbindelse med en kontrovers, blev der lagt blomster ved Circle K.

Mand døde efter påkørsel: Sagen trækker ud

Holbæk - 18. april 2018 kl. 14:28 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Retten i Holbæk forlængede tirsdag varetægtsfængslingen af en 28-årig mand fra Roskilde. Han er sigtet for vold med døden til følge i forbindelse med, at en 39-årig mand fra Holbæk 5. oktober sidste år døde efter at være blevet påkørt af den dengang 27-årige mand ved Circle K-tankstationen på Valdemar Sejrsvej i Holbæk.

Den 28-årige sidder dermed fængslet på syvende måned, og hans forsvarsadvokat, Eigil Strand, kærede straks den fortsatte varetægtsfængsling til landsretten.

Han mener, at den 28-årige allerede har været fængslet i alt for lang tid, og at det blandt andet skyldes langsommelighed hos anklagemyndigheden i Midt- og Vestsjællands Politi.

- Det er ikke rimeligt over for min klient, at anklagemyndigheden efter seks måneder stadig ikke er klar med et anklageskrift. Og nu vil anklageren så have yderligere fire uger. Retten bør sætte en meget kort frist for, hvornår der skal ligge et færdigt anklageskrift, sagde Eigil Strand under retsmødet tirsdag formiddag.

Anklager Marie Elvekjær Hansen afviste, at sagen har trukket unødigt ud. Hun henviste til, at den 28-årige selv for nyligt valgte at udskifte sin hidtidige forsvarer, Nima Nabipour, med Eigil Strand, og at det har været med til at forsinke sagen.

Dommer Pernille Corfitsen mente da heller ikke, at der var grundlag for at pålægge anklageren en frist for at komme med et anklageskrift.

Men hun henstillede til, at det kan være klar, når den 28-årige på ny skal for en dommer i midten af maj. Hvis altså ikke Østre Landsret i mellemtiden beslutter at løslade ham.

Ifølge Nordvestnyt begrundede byretsdommeren den fortsatte fængsling med, at der er risiko for, at den 28-årige på fri vil forsøge at påvirke vidner i sagen.

Under retsmødet tirsdag kom det frem, at sagen er blevet forhåndsberammet som en nævningesag over fem dage i juni under forudsætning af, at der bliver rejst tiltale i sagen.

En nævningesag indebærer, at anklageren vil kræve en straf på mindst fire års fængsel, og det er baseret på, at den 28-årige foreløbigt er sigtet for vold af særlig farlig karakter samt vold med døden til følge, der har en straframme på op til 10 års fængsel.

Også i det spørgsmål er forsvarsadvokaten uenig med anklagemyndigheden. Han mener, at sagen reelt handler om uagtsomt manddrab, der straffes langt mildere end de voldsbestemmelser, den 28-årige er sigtet efter.

- De tekniske undersøgelser har vist, at min klient førte bilen med en hastighed mellem 26 og 30 km/t. på en tankstation. Jeg mener ikke, man kan sige, at han har brugt bilen som våben, men at der snarere er tale om uagtsomt manddrab. Min klient kan utivlsomt dømmes, men ikke for vold, lød det ifølge Nordvestnyt fra Eigil Strand.

Den 28-årige erkendte i grundlovsforhøret dagen efter episoden, at han have påkørt den 39-årige mand. Men det var sket ved et uheld, da han i bilen forsøgte at komme væk fra Circle K, fordi han, forklarede den sigtede i grundlovsforhøret, følte sig truet af den 39-årige og tre af dennes venner, som han beskrev som »rockertyper«.

Der havde tidligere på aftenen forud for påkørslen været en kontrovers mellem parterne på McDonald's i Holbæk. Her spiste den 39-årige med sine børn, og de stridende parter aftale herefter at mødes senere på aftenen ved Circle K.

Det endte altså med, at den 39-årige blev påkørt og døde af sine kvæstelser.

Dengang blev også en 26-årig mand fra Brøndby sigtet på samme grundlag, men han blev løsladt efter godt tre ugers fængsling.

Den nu 27-årige mand er dog fortsat sigtet i sagen, men hans forsvarer, Michael Alstrup Kristensen, forventer, at sigtelsen frafaldes, når sagen er færdigefterforsket.

