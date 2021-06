Politiet afspærrede hurtigt dele af Lindevej i Holbæk efter, at en 52-årig mand var blevet stukket ned ved højlys dag den 9. juni sidste år. Han døde nogle timer senere på sygehuset. Nu er Retten i Holbæk nået til en konklusion i sagen, hvor to nu 29-årige mænd har været tiltalt for drab. Foto: Presse-fotos.dk

Send til din ven. X Artiklen: Mand døde af knivstik på åben gade: To mænd frikendt for drab Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mand døde af knivstik på åben gade: To mænd frikendt for drab

Holbæk - 21. juni 2021 kl. 10:51 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen

Anklagemyndigheden fik ikke overbevist et nævningeting ved Retten i Holbæk om, at to nu 29-årige mænd begik drab, da den 52-årige Christian Klinkby Flesborg 9. juni sidste år døde efter at være blevet stukket flere gange med kniv i benene og maven under en konfrontation med de to tiltalte på Lindevej i Holbæk.

Nævninge og dommere var enige om, at beviserne ikke rakte til at dømme de to tiltalte »A« og »T« for drab. Retten mente i stedet, at der var tale om grov vold med døden til følge. For »T's« vedkommende er der tale om medvirken.

Det står klart efter, at Retten i Holbæk mandag formiddag afsagde skyldkendelse i sagen.

Sondringen mellem drab og grov vold med døden til følge får betydning, når der skal udmåles en straf til de to 29-årige. Det ventes først at ske senere mandag.

Begge tiltalte har under retssagen, der blev indledt i begyndelsen af maj, nægtet sig skyldige i tiltalen om manddrab.

»A« har erkendt, at han stak offeret to gange i benene, men har dog forklaret, at han stak Christian Flesborg i nødværge, fordi han var bange for, at den 52-årige ville slå ham i hovedet med en ratlås.

Flere vidner har beskrevet, at den 52-årige virkede meget aggressiv, da han kom gående hen til det sted på Lindevej, hvor de to tiltalte stod og ventede.

Men retten troede ikke på forklaringen om, at »A« kun stak offeret to gange, ligesom nævningetinget heller ikke mente, at man kunne kalde stikkene for nødværge.

I forbindelse med retssagen er det kommet frem, at drabsofferet og »A« talte sammen i telefon kort tid før konfrontationen.

Ifølge »A« havde den 52-årige i samtalen truet med at slå ham ihjel på grund af et økonomisk udestående omkring noget hash, som den 29-årige havde solgt for den dræbte, men ikke fået afregnet for.

Den forklaring, som også var bakket op af andre beviser i sagen, godtog retten.

»T« har benægtet, at han overhovedet skulle have stukket den 52-årige, og retten fandt det da heller ikke tilstrækkeligt bevist, at han skulle have stukket Flesborg.

Men nævninge og dommere mener, at »T« er skyldig i medvirken til grov vold med døden til følge, fordi han var klar over, at der kunne opstå en konfrontation mellem de to andre og blev i nærheden af »A«, da han stak den 52-årige. Retten mente også, at »T« indledningsvis havde haft en kniv på sig.

Det har ikke været muligt for politiet og retsmedicinerne at fastslå, om den 52-årige blev stukket med én eller to knive, og retten mente heller ikke med sikkerhed at kunne sige, at skaderne var påført med to forskellige knive.

relaterede artikler

Retspatolog: Knivoffer havde voldsomme skader 21. maj 2021 kl. 17:24

Tiltalt for drab på åben gade: Knivstik var nødværge 10. maj 2021 kl. 15:53