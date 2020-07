Mand bakkede ind i patruljebil

Her parkerede betjentene bag en bil, hvis fører de mistænkte for spirituskørsel. Og derudover var der tale om en 44-årig mand fra Ballerup, der var efterlyst af sin familie, da han havde forladt hjemmet i nedtrykt tilstand.

Manden var dog ikke interesseret i at snakke med politiet, så han bakkede ind i patruljevognen, og det lykkedes ham at køre fra stedet.

Den 44-årige mand blev anholdt og sigtet for at overtræde færdselsloven. Derefter sørgede politiet for, at han blev indlagt til behandling.