Maleruddannelsen holder virtuelt åbent hus

EUC Nordvestsjælland tager endnu et skridt ind i den digitale fremtid. I dag, Fredag, kl. 12 går de for første gang i luften med et online åbent hus på maleruddannelsen.

- Det bliver spændende at afprøve. Der sidder jo stadig mange derude, der skal træffe beslutning om uddannelse, og vi er kede af ikke at kunne holde de samme arrangementer som før corona. Men med et online åbent hus, kan folk hjemme fra sofaen alligevel få et rigtig godt indblik i vores maleruddannelse. Der er endda mulighed for at stille spørgsmål via chatten. Så det skal nok blive rigtig godt, og vi håber mange vil kigge med.