Maleriet giver indre ro

- Jeg har altid været en kreativ person. Min interesse for at male blev vakt i formningstimerne på skolen, og da jeg var 14-15 år, meldte jeg mig til oliemaling på vores aftenskole, fortæller hun om sig selv.

I 1980/81 tilmeldte alle landets skoler sig en tegnekonkurrence for at støtte børneåret. Denne konkurrence vandt hun i kategorien »8. klasse«.

- Min maling stod efterfølgende stille i mange år, men da min søster fyldte rundt, malede jeg et blomsterbillede til hende - og da fandt jeg igen gnisten til maling. For at male, skal jeg være motiveret og have en indre ro, ellers kan jeg ikke udrette noget, oplyser kunstneren.