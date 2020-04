Malede sten spreder opmuntring

Trenden med at anbringe malede sten rundt omkring i det fri til opmuntring under Corona-krisen er kommet til Holbæk.

Idéen, som startede på de sociale medier, har til formål at sprede håb i en svær tid - én sten ad gangen.

De glade sten er dekoreret med enten regnbuer, glade ansigter eller opmuntrende budskaber som »Det bliver godt igen« og »Sammen er vi stærke«. De anbringes i byen - på en bænk eller op af en lygtepæl - eller de steder, hvor mange mennesker er ude for at trække luft og motionere.

Therese Akselbo, som til daglig er pædagog på Tuse Skole, har de forløbne uger været hjemme med børnene Luna på 8 og Frej på 11 år. Familien blev inspireret til at male og 'gemme' sten af et opslag på Instagram:

- Jeg tænkte, at nu tager vi ud og finder nogle sten og maler regnbuer på dem. Vi havde i forvejen tusser, som kan male på keramik og sten. Begge børnene var med på stranden, og derhjemme malede min datter regnbuerne, mens jeg skrev »Det bliver godt igen« på dem. Bagefter har det været hyggeligt at gå en tur sammen og finde ud af, hvor vi skal lægge stenene. Jeg har også set nogle smiley-sten rundt omkring, så der er også andre, som maler. Det er ikke mit indtryk, at folk tager stenene med hjem, fortæller Therese Akselbo.