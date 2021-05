Malede selfies på torvet

Børnenes selvportrætter er nu i færd med at blive hæftet sammen, så de kan hænges op som bagtæppe på scenen på Torvet i Ahlgade under Aprilfestival. Privatfoto

Holbæk - 27. maj 2021 kl. 15:37 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen

Forberedelserne til verdens største børneteaterfestival - Aprilfestival - er i fuld gang.

Blandt andet har billedkunstelever fra Holbæk Kulturskole sammen med 3. klasseselever fra Holbæk Private Realskole lavet en række selvportrætter, som skal samles i et bagtæppe.

Bagtæppet skulle egentlig have været brugt i forbindelse med det store åbningsarrangement i Holbæk Sportsby, men det er blevet aflyst på grund af corona-restriktionerne.

I stedet kommer bagtæppet til at hænge på en scene, som Holbæk Kulturskole stiller op på Torvet i Ahlgade.

Bagtæppet kommer til at bestå af 96 portrætter, som børnene har lavet.

De har skullet male sig selv, både som de tror, at de ser ud, og som de drømmer om, at de kommer til at se ud.

Som for eksempel astronauter, prinsesser eller bare voksne.

Nogle af portrætterne bliver animeret og vist på en storskærm ved scenen.

Børnenes portrætter blev lavet allerede sidste år, men kort tid efter at de var færdige, blev Aprilfestival 2020 aflyst og skubbet til i år. Først til april og siden juni.

Og nu bliver børnenes malerier brugt bare med et års forsinkelse.

- Vi synes, at det ville være ærgerligt, hvis alle de tegninger ikke skulle bruges. Derfor har vi valgt at finde en måde at bruge dem på, fortæller billedskolelærer Bente Kjær Pedersen fra Holbæk Kulturskole.

Stole viser vej I år har nogle andre børn deltaget i et andet projekt til Aprilfestival.

De har malet en række stole, som bliver stillet op langs en rute fra havnen til torvet i Holbæk.

- Egentlig havde børnene fået stolene med hjem for at male dem færdig der, fordi vi troede, at Aprilfestival blev skubbet endnu engang. Men heldigvis bliver den gennemført, så vi har fået stolene tilbage på Kulturskolen, hvor børnene gør dem helt færdige, fortæller Bente Kjær Pedersen.

Børnene har malet de enkelte stole efter et tema, og det er meningen, at stolene skal være med til at lede folk op til scenen i Ahlgade.

Holbæk Kulturskole har i samarbejde med Folkehøjskolernes forening skruet et program sammen, som om formiddagen danner ramme for billedskole-afdelingens bidrag og om eftermiddagen er det så elever fra musikskolen, der underholder.

Ind imellem bliver der dog også tid til snak og fællessang, når Holbæk Kulturskole i samarbejde med Folkehøjskolernes forening afvikler et fælles arrangement på torvescenen lørdag den 19. juni.

Her vil Kunsthøjskolen i Holbæk, Den Rytmiske Højskole og Jyderup Højskole give hver deres bidrag til »Mødet, gnisten og drømmen«, som er mottoet på årets Aprilfestival.