Makvärket går ind i cirkus-verdenen

- Vi fik en henvendelse fra Dubal, og da det passede meget godt ind i vores planer for stedet, sagde vi ja. Det er et godt alternativ til de børn og unge, som ikke lige gider at spille fodbold eller dyrke anden sport, fortæller Lasse Nielsen fra Makvärket.

- Så håber vi, at rigtig mange børn og deres forældre møder op for at være med. For vi får også brug for voksne, der kan stå for klubben og blandt andet sidde i bestyrelsen, fortæller Lasse Nielsen.