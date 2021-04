Maj og juni for fuld musik

Nu ser det ud til at lysne. Går alt, som det tegner lige nu, så bliver det en maj og juni for fuld musik i Sidesporets Musikklub i Holbæk.

En vifte med koncerter bredes nu ud. Det er Niels Bo Sohl Christensen fra musikklubben, der har grebet viften og glæder sig til at byde på en række koncerter de næste to måneder.

Det er helt nyt for musikklubben at byde på så markant et musikprogram i maj og juni.

- Vi plejer ikke at have så meget på plakaten i de måneder, men jeg fornemmer, at folk rigtigt glæder sig til at komme ud og lytte til god musik.