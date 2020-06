Se billedserie Ole Ingemann Fanum stod klar med huen, da datteren Tanja Fanum fredag sluttede på Nordveswtsjællands HF-VUC ui Slotshaven i Holbæk. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Mærkeligt år sluttede med et 10-tal

Holbæk - 19. juni 2020 kl. 14:21 Af Jørgen Juul

Foråret 2020 har været specielt og mærkværdigt for alle. Det gælder også for de unge på skoler, gymnasier og andre uddannelsesinstitutioner. To af dem, der har haft en skolegang helt ud over det sædvanlige, er Tawfiq Chank og Tanja Fanum fra Nordvestsjællands HF-VUC i Slotshaven i Holbæk. De fik deres afsluttende karakterer i dag, fredag, efter måneders hjemmeundervisning. De sluttede begge med et 10-tal.

Sammen med deres medstuderende har de siden marts har de været henvist til hjemmeundervisning. Hverken Tawfiq Chank, Holbæk, eller Tanja Fanum, Skellingsted, mener, at det har været optimalt. Men det har været den mulighed, der var under corona-krisen. Egentlige eksamener har der ikke været. De har fået ført deres årskarakterer ind i beviset.

Fredag var de så ved vejs ende med hensyn til Nordvestsjællands HF-VUC i Holbæk. Dér har de begge gået gennem tre år, og de har sammen med omkring 50 andre læst enkeltfag. Et tilsvarende antal studerende slutter i år den to-årige hf i Slotshaven.

Tanja Fanum fik sit afsluttende 10-tal i matematik, Tawfiq Chank i kemi, og de var selvsagt glade for den flotte karakter. Tanja Fanum, der er 26 år, vil gerne være datamatiker, Tawfiq Chank arbejde med energi-teknologi.

De er enige om, at hjemmeundervisningen har gjort det hele mere kompliceret, end det ellers ville have været.

- Generelt har det været et godt år, men det er vanskeligt at tage sig ordentligt sammen, når man er derhjemme, siger Tawfiq Chank.

- Jeg har det sådan, at jeg skal være i skole ofr at lære noget, møde op et sted og indstille hjernen på, at nu er man i skole, tilføjer Tanja Fanum.

Nu kunne man forestille sig på, at de vil bruge ferien på at holde fri. Men sådan er det ikke. Tawfiq Chank går i gang med at uddanne sig som vagt, og Tanja Fanum har taget ekstra vagter i hjemmeplejen i Holbæk.