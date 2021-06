Mænds mødested har succes på trods af svære odds

Efterfølgende betød restriktionerne, at alt måtte lægges på hylden et godt stykke tid. Det er derfor med stor glæde, at man hos Mænds Mødesteder i Holbæk oplever, at lysten til at deltage i fællesskabet er intakt. Man har nu lavet en aftale med Kystliv om, at man kan samles der i mødelokalet mandag formiddag klokken 10-12 i til kaffe og snak. Turene i det fri om onsdagen fortsætter, og der arbejdes på at arrangere længere ture.