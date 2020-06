Mænd stjal håndsprit fra sygehus og gik berusede på togskinner

Politiet måtte fredag eftermiddag i to omgange have fat i tre mænd i 30'erne forskellige steder i Holbæk.

Klokken 15.10 fik politiet anmeldelse om, at der var forsvundet to flasker håndsprit fra Holbæk Sygehus, og i en coronatid bliver der ikke taget let på den slags tyverier.

Et vidne på sygehuset kunne lede betjentene i retning af de formodede sprittyve, og kort efter kunne politiet sigte og visitere tre mænd, en 37-årig mand fra Roskilde samt to jyderuppere på 34 og 38 år for tyveriet. De var i besiddelse af i alt to liter håndsprit, som tilhørte Holbæk Sygehus.