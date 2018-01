Madklub søger tovholdere

Årsagen er, at madklubben mangler frivillige tovholdere, som kan sætte de ældre mandlige seniorer i gang med at lave mad.

Og det er rigtig ærgerligt, for det har været et godt initiativ, mener man på aktivitetscentret.

Hun fortæller, at man ikke behøver at være uddannet kok, men at det mere handler om, at man har lyst til at lave almindelig dansk mad sammen med en flok mænd.