Se billedserie De to syngende italienske superkokke på Restaurant Linden: Francesco Zampari og Alice Renda.Fotos: Jette Bundgaard.

Send til din ven. X Artiklen: Maden er lavet med passion Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Maden er lavet med passion

Holbæk - 28. juli 2019 kl. 20:00 Af Jette Bundgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ægteparret Sif Askholm Edelslund og René Edelslund overtog den historiske Restaurant Linden tilbage i 2017. Fra november sidste år har den sicilienske kok Francesco Zampari foruden at være chefkok også været restaurantens bestyrer.

I mellemtiden har holbækkerne for alvor fundet ud af, at Linden er genopstået som ægte italiensk ristorante, og der er nu så meget travlhed i køkkenet, at Francesco har hentet en af sine tidligere elever fra den italienske kokkeskole, hvor han engang undervist, til Holbæk. Alice Renda hedder hun.

Alice Renda går godt i spænd med sin tidligere lærer i køkkenet, hvor de to kokke er enige om, at arbejdet glider lettere, hvis man synger en sang. Réne Edelslund fortæller, at makkerparret ikke alene er eminente til at trylle med retterne, de synger også så godt, at han tit sætter døren ud til køkkenet på klem, så gæsterne inde i restauranten kan lytte med på alt fra »O solo Mio« til Queens »Somebody to love«.

Det har fra første færd været vigtigt for ejerne af stedet, at restauranten skal drives med hjertet. Mange rejser til støvlelandet har givet Sif Askholm Edelslund og René Edelslund Italien under huden, og Linden er for dem begge meget mere end et investeringsprojekt.

Sif Askholm Edelslund har fuldtidsjob på Novo Nordisk i Kalundborg, men er flere aftener om ugen i restauranten på Markedspladsen. Det er også hende, der har indrettet lokalerne og malet det smukke glasmaleri på indgangdøren. René Edelslund, der beskæftiger sig med investeringer og værdipapirhandel, er fuldtids i huset, hvor han hygger om gæster, byder på smagsprøver fra den store vinmenu og sørger for regnskaberne.

- Restaurant Linden kan til oktober fejre sin 110 års fødselsdag, så man kan næsten sige, at holbækkerne 'ejer' Linden, hvor mange familier er kommet i generationer. Stedets historie og det gode værtsskab i blandt andet Hans Jensens tid har vi ønsket at genoplive. Det er afslappet, hyggeligt og i øjenhøjde. Med den talentfulde Francesco Zampari på holdet er det lykkedes at kombinere den hjemlige atmosfære med italienerens sans for omhyggelighed og mad med passion, forklarer René Edelslund.