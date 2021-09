Maddag i børnegård med hummer

Her fik børnene både lov til at se, røre og smage på havets spisekammer, da daginstitutionen deltog i den landsdækkende Maddag, som Kost og Ernæringsforbundet hvert år laver sammen med FOA.

- Vi har valgt, at det ikke kun skal handle om sild, vi har kørt et fisketema hele ugen. Og i dag har vi så bestilt friske fisk hjem, forklarede Winie Heisel, som håbede, at Maddagen kunne være med til at inspirere børnene til at smage de forskellige slags fisk, ligesom daginstitutionen gerne vil vise og signalere, at den går meget op i mad, frokostordningen og bæredygtighed.