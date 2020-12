Biografdirektør Jesper Nielsen tog hurtigt konsekvensen af nedlukningen, Kulturbiografen Frysehuset lukker torsdag klokken 23.59. Frem til 3. januar vil alle sæder være tomme. Foto: Agner Ahm

Mad og kultur er gået i rødt: Ingen julemad og julefilm

Holbæk - 10. december 2020 kl. 16:40 Af Jørgen Juul og Margit Pedersen Kontakt redaktionen

Dilemmaet med sultne og kulturlystne borgere fra nedlukkede kommuner, der ville vælge at gå ud i nabokommuner, blev fjernet klokken 13.30, da alle kommuner i Region Sjælland gik i rød zone og blev lukket ned. For nogle restauratører i Holbæk giver det problemer, andre oplever det næsten som en lettelse.

- Jeg har fået hug for at sige, det var nemmere, hvis vi også blev lukket helt ned. Men det mener jeg, og jeg kan se, andre restauratører har givet samme melding, siger Pia Mattsson, restaurant Vadestedet i Holbæk.

Ved forårets nedlukning fravalgte hun takeaway, og det gør hun igen. Vadestedet er for langt ude til at være take away-materiale.

Pia Mattsson er opmærksom på, at forårets kompensation til blandt andet løn rulles ud. Hun søgte og fik støtte og forventer, det også vil ske i denne ombæring

Håb blev slukket For Michele Giovannoni er nedlukning et problem, selv om han har bebudet, at Ristorante Da Michele i Holbæk lukker efter afslag om støtte fra hjælpepakker. At der nu kan gives lønkompensation samtidig med takeaway, vil næppe ændre beslutningen.

- Jeg havde glædet mig til at lave mad til mine gæster, inden jeg lukkede. Nu skal der regnes på, om jeg mister eller tjener penge med takeaway. Jeg har købt ind til de sidste dage op til lukningen 20. december, og der skal stadig betales regninger og moms, konstaterer Michele Giovannoni.

For nogle rammer nedlukning ikke så hårdt, da mange bookninger allerede er aflyst.

Men håbet om, at julemåneden kunne rette lidt op efter et skidt år er slukket.

- Vi mister muligheden for at tjene på vores buffet de næste adventssøndage. Nu prøver vi med julebuffet ud af huset til minimum ti personer og juleplatter, siger Trine Jørgensen, Hørby Færgekro.

Hun håber ikke, der går lige så lang tid, før hjælpepakker udbetales. Sidst gik der et halvt år, og det er ikke fair, understreger Trine Jørgensen.

Sidste forestilling Kulturinstitutionerne bliver også berørt af de nye restriktioner. Det gælder for eksempel spillesteder, biografer og teatre.

Jesper Nielsen, direktør i Kulturbiografen Frysehuset i Holbæk, var en af dem, der lyttede med på pressemødet torsdag.

- Trist, men der er ikke noget at gøre, og jeg har fuld forståelse for beslutningen. Vi lukker biografen torsdag klokken 23.59, og vi åbner igen - som det ser ud nu - den 3. januar.

De danske film »Retfærdighedens ryttere« og »Lille sommerfugl« er de sidste, der blier vist i kulturbiografen i denne omgang.

Biografen har med de hidtidige restriktioner kørt med halv belægning i salene og maksimalt haft 58 personer på friarealerne.

Også Sidesporets Musikklub i Holbæk går på en en tidlig juleferie, der begynder efter torsdagens koncert med Love Shop i Rotationen.

- Med hensyn til lige præcis musikken får de nye restriktioner ikke konsekvenser for os. Koncerten med Love Shop var den sidste i december. Næste arrangement bliver med Billy Cross den 8. januar, fortæller musikklubbens Niels Bo Sohl Christensen.

Holbæk Jazzklub skulle efter planen have haft Amazing Christmas på Elværket i Holbæk den 19. december. Det kan ikke blive til noget.

2. juledag samles holbækkere fra nær og fjern traditionelt til et arrangement i Musikklubben Elværket.

Det bliver der ikke noget af. Aftenen med »Die Herren« er allerede aflyst.- Vores næste arrangement er dobbeltkoncert med D.A.D i Holbæk Tennis den 16. jnauar, siger Musikklub Elværkets formand Martin Krøyer.