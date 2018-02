Månedens udstiller er også »Manden bag masken«

Det med at lave figurer af tabte, enlige handsker er egentligt noget som Torben Jetsmarks hustru har fået ham til. Han har i mange år, ud over skuespillet, beskæftiget sig med at fremstille forskellige former for masker og skulpturer. Derfor var det oplagt, også at tage handskekunsten op.