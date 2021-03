Måltidskasser letter hverdagen for trængte børnefamilier

Home-Start søgte om penge 12. februar, da havde Kalundborg bevilget 10.000 kroner. I Holbæk skulle ansøgningen formelt omkring paragraf 18-puljens forum, der bevilger penge. Det dur ikke til akutansøgninger under en coronapandemi, konstaterede administrationen og foreslog, at man fik råderet over 200.000 kroner fra puljen.

Home-Start er et tilbud om hjælp til at lade batterier op. Med nedlukningen blev de frivillige batteriopladere sat på standby for at undgå smitte i familierne og af de frivillige. Mange er pensionister i risikogrupper.

- Måltidskassen er en hjælp, fire dage om ugen skal de ikke tænke på aftensmad, den er leveret til døren af Sidesporet. Og vi er så småt ved at vende tilbage, i første omgang tilbyder vores frivillige at gå en tur med barnevogn, så forældre får tid til et bad eller sovet lidt, forklarer hun.